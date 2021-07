Lira diz que não vai votar reforma tributária enquanto não estiver madura

Depois de intensas pressões de empresários e mercado financeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), disse que não vai votar o texto da reforma tributária que trata do imposto de renda enquanto não estiver maduro e discutido com todas as bancadas. Mesmo assim, ele diz que o conceito está indo no caminho certo para corrigir distorções. “Não teremos postura arrecadatória. O Congresso Nacional terá a serenidade para melhorar os conceitos de simplificar, desburocratizar e dar segurança jurídica”, disse o deputado em suas redes sociais.