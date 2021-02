Lira dá garantia a Guedes sobre auxílio, mas é a de Pacheco que importa

O Radar Econômico contou, nesta quarta-feira, 17, que a crise entre os Poderes Legislativo e Judiciário aterrorizou a equipe econômica devido à possível paralisação da pauta econômica. Arthur Lira, presidente da Câmara (PP-AL), garantiu ao ministro Paulo Guedes que a pauta não vai parar devido à prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). É pura retórica. A pauta prioritária não está na Câmara, está no Senado. Será na Casa alta onde iniciará a tramitação da PEC do Pacto Federativo, que deve proporcionar a retomada do auxílio emergencial e as contrapartidas fiscais. Até o momento, contudo, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), não se mobilizou além de escrever um tuíte no qual diz que as prioridades são vacina, auxílio e reformas.

Lira espera que a crise já esteja debelada quando chegar o texto do Senado, que pode acontecer só no fim deste mês ou no início de março.

