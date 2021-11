Lira afirma não ver espaço para reajuste de servidores com PEC

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), contradisse o presidente Jair Bolsonaro de que a PEC dos Precatórios abriria espaço fiscal para garantir aumento a “todos os servidores públicos federais”. “Absolutamente não vi e não conheço esse espaço. Os números que foram apresentados pela Economia para a Câmara dos Deputados não previam esse aumento”, disse.

”Eu penso que aquele portfólio de custos que foi amplamente divulgada para a imprensa possa ser honrado, para que a gente tenha a fidedignidade do que foi acertado nas discussões do plenário”, completou.

No Bahrein, o presidente Bolsonaro havia afirmado que tinha conversado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e seria possível conceder o aumento aos servidores a partir da aprovação da proposta. Segundo números da ONG Contas Abertas, as despesas com pessoal para 2022 estão previstas em 369,2 bilhões de reais — sem, claro, contar com o reajuste.