Líder de greve de 2018 diz ter ‘zero possibilidade’ de nova paralisação

Dois dos líderes que ascenderam em 2018 em meio à greve dos caminhoneiros dizem não haver possibilidade de uma nova paralisação, que está sendo marcada por um grupo com menor influência sobre os transportadores. Aldacir Cadore e Ivair Schmidt, do Comando Nacional do Transporte, afirmaram isso ao Radar Econômico.

Já Walace Landim, o Chorão, que comanda a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), afirma está avaliando a possibilidade. “Estou no Porto de Santos (SP) até sexta-feira, 15, para ver como será a adesão. Estou conversando com muitos caminhoneiros e vemos que a categoria está na UTI. Leis, como a do piso mínimo do frete, não estão sendo cumpridas”, disse ao Radar Econômico. A coluna tentou contato com outra liderança, Wanderlei Alves, o Dedeco, mas ele não retornou.

Quem está buscando angariar forças para fazer uma nova greve geral é Roberto Stringasi, da Associação Nacional do Transporte Autônomos do Brasil (ANTB). Seu grupo tem disparado mensagens para milhares de caminhoneiros, indicando que a greve marcada para 3 de fevereiro será maior do que de 2018. Contudo, um dos líderes que falou a coluna afirmou a associação de Stringasi não possui ascendência sobre todos. “Hoje, é zero possibilidade de adesão”, disse Aldacir Cadore.

