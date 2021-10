Leite: Inflação não é gripezinha e furar teto de gastos é usar cloroquina

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), discursou como candidato em evento do Infra Brazil GRI, em São Paulo, na noite desta quinta-feira, todo trabalhado em frases de efeitos e nos problemas do Brasil. “A inflação não é gripezinha e furar teto de gatos é a mesma coisa que usar cloroquina para tratar Covid”, disse o governador. Leite disse que governar é fazer escolhas e o governo Bolsonaro escolheu não combater privilégios, não fazer as reformas necessárias e por isso não tem dinheiro para aumentar o tão necessário Auxílio Emergencial. Ele ainda lembrou que se os juros se mantiverem nos 11% como sinalizado hoje pelo mercado financeiro, em função da crise gerada pela proposta do governo para furar o teto de gastos, o governo vai gastar um Bolsa Família e meio só para pagar juros. Ao fim, Leite disse que vamos acabar entrando em uma “pandemia econômica”.