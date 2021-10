Latam adia pela quinta vez a apresentação de plano de recuperação nos EUA

A Latam adiou pela quinta vez a apresentação de seu Plano de Reorganização nos Estados Unidos. A companhia recorreu ao Capítulo 11, que é uma espécie de recuperação judicial nos EUA, em maio de 2020, e seu CEO, Roberto Alvo, garante ter múltiplas ofertas de financiamento avaliadas em mais de 5 bilhões de dólares cada, mas ainda não as apresentou às autoridades. “Essa solicitação permite dar continuidade aos avanços das negociações com as diversas partes interessadas a fim de acordar as condições de financiamento e submeter à aprovação”, disse a Latam em nota. O tribunal do distrito sul de Nova York concedeu o adiamento do prazo de 15 de novembro para 26 de novembro deste ano. A Azul segue de olho na operação brasileira da companhia e confiante na possibilidade de um acordo para abocanhar o equivalente a 70% no mercado aéreo brasileiro.

