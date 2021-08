La Niña faz projeções do PIB agropecuário despencarem

O Ipea revisou sua projeção do PIB Agropecuário para o ano. Em junho, o instituto previa 2,6% de crescimento. Agora prevê que ficará em torno de 1,7%. “O ajuste nas projeções foi motivado, principalmente, pela redução nas estimativas de produtividade e produção de culturas importantes (como a do milho), devido a impactos climáticos adversos da ocorrência de um fenômeno La Niña mais severo nesta safra, e pela piora do cenário para a produção de bovinos”, disse o Ipea. O que mantém a previsão positiva são as altas da produção de soja, trigo e arroz.