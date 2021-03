Julgamento no Supremo pode mexer na tarifa de energia

O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal vai analisar na próxima sexta-feira se municípios podem cobrar taxa de ocupação do solo e do espaço aéreo por poste de energia elétrica. Os ministros já consideraram inconstitucional esse tipo de cobrança por parte dos municípios, mas o julgamento tem importância por dois motivos. Primeiro ele terá repercussão geral, ou seja, a decisão passa a valer para todo processo similar em qualquer esfera da justiça. Mas o segundo ponto é o que está sendo aguardado com ansiedade pelas concessionárias de energia elétrica. O advogado Rafael Lycurgo conta que os ministros também vão discutir se a decisão vale para outros tipos de cobrança. Se valer, o advogado entende que as concessionárias de rodovias, por exemplo, não poderão mais cobrar pelo uso da faixa de domínio das estradas. Tampouco estados poderão fazer esta cobrança.

A faixa domínio é aquele espaço de cerca de 15 metros ao lado das rodovias, onde normalmente estão os postes de energia. Um estudo encomendado pela Associação das Distribuidoras de Energia (Abradee) mostra que as tarifas de algumas concessionárias poderiam subir em até 12% se tiverem que pagar pelo uso do solo. Já as concessionárias de rodovias dizem que elas têm direito de cobrar, de acordo com a lei de concessões. Lycurgo diz que apesar de a lei de concessões permitir receitas extraordinárias, um decreto lei da década de 80 se sobrepõe ao dizer que a faixa de domínio pode ser usada sem ônus. A Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias (ABCR) diz que a questão que vai ser analisada pelo Supremo é focada apenas na criação da taxa, que é um tributo, e não em outras cobranças como as tarifas das concessionárias. Vai caber ao Supremo decidir a encrenca.

