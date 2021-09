Juiz determina que Prevent deposite dinheiro para pagar conta do Einstein

O juiz Guilherme Santini Teodoro da Justiça de São Paulo ordenou que a Prevent Senior deposite em juízo quase 2 milhões de reais para fazer frente a uma conta no Hospital Albert Einstein, aberta com a transferência de um cliente da operadora que teria sido mal atendido no hospital Sancta Maggiore. O juiz entendeu que o relatório médico apresentado por um médico de confiança da família dava causa suficiente para a decisão liminar e assim decidiu pelo depósito e comunicação ao Einstein para que a família não seja cobrada, por enquanto. Basicamente, o relatório mostra que o senhor Carlos Alberto Reis foi tratado experimental com kit Covid, não foi enviado à UTI quando necessário e depois de entubado faltaram medicamentos necessários para adequada ventilação, o que levou à família a transferir o paciente para o Einstein que “aparentemente”, segundo o juiz, era o único hospital com vaga. O relatório diz ainda, segundo o juiz, que a própria alta do paciente no Eisntein demorou por conta dos atrasos nos tratamentos adequados ao paciente.

O caso foi revelado pela coluna Radar Econômico e, na ocasião, a Prevent Senior afirmou que fez análise e que não identificou qualquer conduta inadequada do corpo clínico e que como o caso está judicializado, só vai se manifestar nos autos do processo.

