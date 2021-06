JSL aumenta 50% a receita com aquisições; Locaweb terá serviço financeiro

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado Abertura, 10 de junho.

Se ontem foi dia inflação brasileira, hoje é dia de inflação americana. O mundo todo está com os olhos voltados para os Estados Unidos para saber como a inflação poderá mexer na política monetária do país. Com inflação alta, a tendência é de alta nos juros americanos, que por sua vez fará o dólar subir. A bolsa ainda tem tendência de alta e depois da correção na terça-feira, ontem o Ibovespa teve leve valorização.

Nos fatos relevantes, a JSL comunicou mais uma aquisição, da Transportes Marvel. Desde agosto, a empresa já comprou 4 transportadoras e incrementou em 1,7 bilhão de reais seu faturamento, 50% a mais do que registava em agosto do ano passado.

A Locaweb também foi às compras e adquiriu o Bling, que já tem atuaçao no Open Banking e acaba de adquirir o Pagcerto. Isso significa que a Locaweb vai passar a competir na área de serviços financeiros, oferecendo Pix, antecipação de recebíveis e maquininhas.

