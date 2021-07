JSL anuncia fusão bilionária com Tegma que mexe no setor dos caminhoneiros

VEJA Mercado Abertura, 02 de julho

Depois da queda de quase 1% no pregão de ontem, bancos e casas de análise seguem acreditando que o Ibovespa está em tendência de alta e o Itaú chegou a rever sua projeção dos 135 mil pontos para 152 mil pontos até o fim do ano. Ontem fechou pouco acima dos 125 mil pontos. No pregão de hoje, os dados de produção industrial brasileiro são os mais esperados, junto com o relatório de emprego nos Estados Unidos e o desenrolar da reunião da Opep+ que foi adiada para hoje e pode influenciar os preços do petróleo.

Nos fatos relevantes, destaque para a fusão bilionária da JSL com a Tegma em um negócio que pode criar uma gigante logística rodoviária no país. A proposta da JSL envolve o pagamento de quase 1 bilhão de reais à Tegma e uma parcela de cerca de 15% em ações. O negócio mexe no setor dos caminhoneiros. A Tegma informou que a JSL fez uma proposta sem aviso prévio ou por solicitação, mas que vai convocar reunião extraordinária do conselho para avaliar.

A Dasa também fez anúncio de aquisição relevante em que vai pagar 750 milhões de reais da GEM Assistência Médica, uma rede de oncologia nos estados da Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte.