Joseph Safra está no Serasa

Na herança bilionária deixada pelo banqueiro Joseph Yacoub Safra, morto no ano passado, a família encontrou uma pequena participação no Serasa. Safra tem cerca de 0,2% no capital da empresa, que tem como acionista controlador a Experian. O faturamento do Serasa no ano passado foi de quase 3 bilhões de reais, de acordo com o último balanço publicado pela empresa, em 21 de junho deste ano. O Serasa não tem capital aberto no Brasil e por isso publica apenas seu balanço anual. Os números mostram um crescimento de 11% no ano passado, impulsionado pelos produtos Serasa Auto, serviços de registro de financiamentos de veículos geralmente usado por bancos, e “decisioning”, que usa dados para tomada de decisões. Segundo a empresa informa em seu balanço, estes dois produtos compensaram a reduções do volume de “credit services”.