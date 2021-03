Jorge Paulo Lemann anuncia saída do conselho da Kraft Heinz

Jorge Paulo Lemann, o brasileiro mais rico, dono de empresas como Ambev e Burger King, anunciou que deixará o conselho de uma delas, a Kraft Heinz. Lemann, por meio de seu fundo, o 3G Capital, formou um conglomerado americano de fabricantes de alimentos a partir de grandes fusões em 2015, e tem como sócio na Kraft Heinz nada menos que o magnata das finanças Warren Buffet. Contudo, parece que o empresário brasileiro, aos 81, está cansado e quer se desligar das atribuições de administrador.

De acordo com um documento protocolado na SEC (a CVM americana), nesta quarta-feira, 3, Lemann comunicou à Kraft Heinz em 25 de fevereiro sua decisão de se retirar do Conselho após o término do seu mandato na Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia. “Lemann, 81, decidiu reduzir seus compromissos com viagens e não buscará a reeleição. Ele está no Conselho desde que a empresa foi formada, em julho de 2015, e anteriormente atuou no conselho de administração da HJ ​​Heinz Holding Corporation, de junho de 2013 a julho de 2015. Mais importante, o Sr. Lemann continua a ser um proprietário de longo prazo da Empresa como parceira fundadora da 3G Capital, principal acionista da empresa ao lado da Berkshire Hathaway. A 3G Capital planeja nomear um substituto para se candidatar à eleição na Reunião Anual de 2021. A decisão do Sr. Lemann de não se candidatar à reeleição não é o resultado de qualquer desacordo com a administração ou o Conselho em relação às operações, políticas ou práticas da Empresa. O Conselho agradece o serviço dedicado do Sr. Lemann à Empresa.”

