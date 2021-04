Johnson & Johnson fatura US$ 100 milhões com vacina contra Covid

O balanço da Johnson & Johnson foi divulgado nesta terça-feira, 20, já com os resultados financeiros das primeiras vendas da vacina contra a Covid-19 produzida por seu braço farmacêutico, a Janssen. A empresa faturou no primeiro trimestre deste ano 100 milhões de dólares com a vacina, o que representa pouco menos de 0,5% do faturamento total da companhia ou quase 1% do faturamento do braço farmacêutico. Levando em conta que o preço da dose da vacina é estimado em 10 dólares, a empresa vendeu 10 milhões de doses. A vacina só foi aprovada pelas autoridades americanas no fim de fevereiro, o que significa que o faturamento tende aumentar, desde que a empresa ultrapasse algumas barreiras como os efeitos adversos que levaram à suspensão da aplicação do imunizante nos Estados Unidos.

Para o Brasil, a expectativa é que a Janssen forneça 38 milhões de doses no último trimestre do ano.