Johnnie Walker está a caminho do ESG com um copo de mandioca na mão

Para que copo de plástico se você pode usar um copo produzido a partir da fibra da mandioca, que em 90 dias vira adubo, sozinho, sem esforço? A Johnnie Walker embarcou na ideia. A startup Já Fui Mandioca ganhou um concurso promovido pela empresa que busca startups com propostas de soluções socioambientais inovadoras, escolhida pela diretoria da Diageo, dona da marca de uísque. A Já Fui Mandioca será fornecedora da empresa de bebidas no Brasil, que vai comprar os copinhos de mandioca para servir uísque em eventos e já fala até em um possível acordo de fornecimento global. O concurso faz parte da estratégia mundial da empresa de se tornar mais sustentável. A sigla ESG já virou mais do que moda. A empresa que não estiver preocupada com o meio ambiente, com a sociedade, com equidade, com governança, estará fora do mapa.