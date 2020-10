João Appolinário: “Dólar alto e falta de insumos vão pressionar os preços”

O empresário João Appolinário, fundador e CEO da rede Polishop, anda preocupado. Assim como demais varejistas, está sofrendo os impactos da alta do dólar e da falta de insumos no mercado. A retomada vigorosa do consumo no terceiro trimestre, muito devido ao auxílio emergencial, pressionou a indústria, que não tem conseguido produzir na mesma velocidade em que o varejo tem sido demandado. Com isso, o temor é que as lojas do país em geral não tenham estoque abastecido para a principal época de vendas do ano, a Black Friday e o Natal. “Está faltando desde o produto final à papelão e plástico para embalagem. É um problema mais da indústria, mas que se reflete no varejo também”, admite ele, em entrevista a VEJA. “Temos vivido uma situação bem atípica. Não imaginávamos que estaríamos falando em falta de produtos na virada do ano”.

Appolinário analisa a situação como preocupante. Segundo ele, o descompasso na produção pode pressionar os preços de toda a cadeia varejista em curto espaço de tempo. “Nós temos pressão do dólar e da falta dos insumos. Tudo isso, naturalmente, gera uma tensão no custo dos produtos. Já estamos sentindo um aumento muito grande”, afirma. “Hoje, ainda não há clima para repassar esses aumentos ao consumidor. Mas, à medida em que o varejo repor os estoques, o reajuste será inevitável”, conclui.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter