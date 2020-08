JHSF aproveita polêmica no Twitter para reestruturar governança

Algumas novidades permearão o balanço do terceiro trimestre da construtora de luxo JHSF. Não estamos falando aqui sobre os lucros ou sobre as receitas do grupo, mas da governança corporativa.

Nas últimas semanas, uma polêmica na Fintwit, a bolha de investidores na rede social Twitter, impactou o desempenho das ações e colocou a administração da JHSF, dona da rede Fasano e do shopping Cidade Jardim, contra a parede. Denúncias feitas por alguns analistas sugerem má gestão e utilização da companhia para benefício próprio dos administradores.

Esta coluna apurou que, apesar da auditora EY ter aprovado os balanços sem ressalvas, as reclamações tiveram impacto imediato dentro da JHSF. Os administradores estão correndo para limpar dos balanços no terceiro trimestre as contas a receber e os saldos a pagar em contratos de terrenos no exterior, em Nova York, nos EUA, e no Uruguai. Não será fácil. São mais de 200 milhões de reais que precisam ser equalizados.

A empresa está com 900 milhões de reais em caixa, fruto do aumento de receitas e dos dois follow-ons que realizou nos últimos 12 meses. Parte dos recursos, contudo, serão destinados para recomprar ações no mercado, o que poderá consumir outros 200 milhões de reais. O restante do valor deverá ser direcionado para investimentos, uma vez que a dívida líquida da empresa é pequena e possui longo prazo de vencimento.

Além disso, um comitê de controle para negócios com partes relacionadas será instalado para evitar novos ruídos com o mercado e garantir que as transações estejam de acordo com o Estatuto Social da companhia.

