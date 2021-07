J&F terá que entregar Eldorado para indonésios

A J&F sofreu uma derrota na Justiça na briga com os indonésios da Paper Excellence. A juíza Renata Maciel, da Justiça de São Paulo, derrubou a liminar que impedia os indonésios de assumir o controle da empresa de celulose Eldorado. A J&F Investimentos, da família Batista, tinha conseguido uma liminar parcial que impedia o cumprimento de sentença arbitral em favor da Paper Excellence, alegando diversas nulidades no procedimento. A juíza entendeu que as provas apresentadas até momento não são suficientes para que ela mantivesse a liminar dada logo no início do processo judicial. De qualquer forma, ela definiu que a investigação sobre supostos hackeamentos contra a J&F e parcialidade de um dos juízes arbitrais deve continuar. A juíza determinou ainda o envio de ofício à polícia para que possa haver investigação no curso do processo de anulação. Também proibiu a Paper Excellence de tentar exigir o cumprimento da sentença em tribunais estrangeiros, como pretendia fazer. Com a decisão, proferida na noite da segunda-feira, 12, os indonésios, que já possuem mais de 49% da Eldorado, poderão assumir integralmente a companhia. Caso ao fim do processo, fique provada a nulidade da sentença arbitral, a juíza entende que poderá ser arbitrada uma indenização à J&F.