Jeff Bezos vai ser passageiro do primeiro voo da Blue Origin para o espaço

O homem mais rico do mundo vai para o espaço, literalmente. Jeff Bezos anunciou nesta segunda-feira, 7, em suas redes sociais que vai embarcar no primeiro voo de passageiros que a sua empresa espacial Blue Origin fará ao espaço, no dia 20 de julho. “Quero embarcar neste voo porque é o que sempre quis fazer em minha vida”, disse o fundador da Amazon em um vídeo postado em seu Instagram.

A Blue Origin, empresa aeroespacial de Bezos, vai lançar um sistema de turismo espacial chamado New Shepard, um foguete que leva uma cápsula até a borda do espaço e que terá capacidade de transportar até 6 pessoas. A cápsula tem janelas enormes para dar uma ampla visão aos passageiros e passa alguns minutos em gravidade zero antes de retornar à Terra. Cerca de uma dúzia de testes foram feitos até agora, com sucesso, mas em cápsulas sem tripulação.