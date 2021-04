Jeff Bezos contesta Nasa sobre viagem de Elon Musk à lua

Na corrida espacial do século XXI, saem os governos e entram os bilionários. A batalha para chegar primeiro à lua é travada entre os dois homens mais ricos do mundo: Jeff Bezos, da Amazon, e Elon Musk, da Tesla. Musk saiu na frente já que a Nasa escolheu a SpaceX para levar a primeira missão tripulada à lua, em 50 anos. Mas nesta segunda-feira, 26, a Blue Origin, de Bezos, entrou com uma contestação sobre o contrato de 2,9 bilhões de dólares fechado com a empresa de Musk. Segundo o jornal The New York Times, o principal executivo da Blue Origin, Bob Smith, disse que a decisão da NASA foi baseada em avaliações erradas das propostas, julgando mal as vantagens da proposta da Blue Origin e minimizando os desafios técnicos da SpaceX. Ele também disse que a Nasa deveria ter mantido o desejo que já havia manifestado várias vezes, de querer entregar o prêmio (de ir à lua) a duas empresas.