Jeep ultrapassa a Ford no Brasil e entra para o rol das grandes marcas

Os executivos da Stellantis, empresa oriunda da fusão entre a Fiat Chrysler Automóveis (FCA) e o grupo detentor da marca Peugeot, estão com motivos de sobra para celebrar no Brasil. A Jeep, que já fazia parte da FCA, acaba de atingir sua maior participação de mercado para um mês no país. Com 12.127 veículos emplacados em janeiro de 2021, a montadora alcançou um marketshare de 7,5%, posicionando-se como a quinta marca mais vendida em solo brasileiro — deixando para trás a Ford, que anunciou recentemente o fim da produção brasileira. Além disso, seus dois principais modelos, o Renegade e o Compass, ocuparam posições entre os dez mais vendidos no quadro geral. A Jeep, que lidera a categoria SUV no país, era a sétima (por vezes oitava) marca mais vendida no país. Seu melhor desempenho no mercado brasileiro até então havia sido em dezembro de 2016, quando lançou o modelo Compass. Os números do setor serão divulgados nesta sexta-feira, 5, pela Associação Nacional de Veículos Automotores, a Anfavea.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter