Jaboatão: cidade em que 86% da meninada são aprovados nas escolas técnicas

Em 2017, a cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, começou um programa educacional para preparar os meninos e meninas das escolas públicas municipais para os exames das escolas técnicas federais e estaduais. Os aulões aos sábados começaram com 1.700 alunos e logo o número saltou para quase 6 mil estudantes. Com a pandemia, as aulas online que antes eram apenas de reforço passaram a ser parte do currículo, mas preocupados com as crianças que não tinham acesso a internet, os gestores decidiram também veicular as aulas na TV Escola. Centenas de grupos de WhatsApp foram criados e cada professor passou a cuidar de 40 crianças. O resultado é que o índice de aprovação dos alunos de Jaboatão, em sua maioria de baixa renda, que se inscrevem para os exames nas escolas técnicas chega a 86%. Foi motivo suficiente para a ONU conceder por dois anos consecutivos um prêmio de excelência em gestão pública pelo programa. Foi a única cidade da América do Sul a ganhar a honraria e o prefeito da cidade, Anderson Rodrigues, receberá o prêmio na próxima segunda-feira, 13, em Dubai.