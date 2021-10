Já em clima de eleição, Doria anuncia R$ 100 milhões para ajudar Amazônia

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira, 27, um investimento de 100 milhões de reais em pesquisa na região amazônica, com financiamento por parte da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). O anúncio foi feito a jornalistas, em Dubai, e chega no momento em que o governador disputa as prévias do PSDB para ser o candidato a presidente da República pelo partido. O governador não deu detalhes sobre como será feito esse investimento, mas segundo a equipe do governador, haverá um detalhamento em Glasgow, na Escócia, durante viagem para participar da COP 26. Sobre o montante de investimento, a secretária de Desenvolvimento Econômico do governo do Estado, Patrícia Ellen, afirmou que os recursos vieram devido ajustes feitos durante a gestão. “Com esse incremento de orçamento que tivemos devido à reforma administrativa, o governo aumentasse a atenção em questões sustentáveis, em especial com relação a Amazônia”, afirmou.