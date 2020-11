Itaú se desfaz de 20% de suas ações em holding que possui KFC e Pizza Hut

O banco Itaú vendeu uma parte relevante de seus investimentos na International Meal Company (IMC), holding que possui redes de fast food como KFC e Pizza Hut no Brasil. Em comunicado, o banco afirmou que sua participação está em 19,6%. Anteriormente, as ações detidas pelo banco somavam 24,5% — a venda é de exatos 20% de suas ações na empresa. O Itaú ainda é o maior investidor individual da IMC.

O comunicado sobre a venda surge a menos de uma semana da divulgação de resultados do grupo. Obviamente, o banco não faz nenhuma ponderação sobre se isso influenciou ou não sua decisão de reduzir o tamanho do investimento no grupo alimentício.

