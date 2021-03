Itaú recebe sinal verde para ser o acionista controlador da Energisa

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições uma ampliação da participação do banco Itaú Unibanco no Grupo Energisa — holding formada por empresas do setor de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. No início de fevereiro, advogados dos dois grupos entraram com um processo para garantir a anuência do órgão antitruste, a qual veio rápido. Na sexta-feira, 26 de fevereiro, a superintendente-geral substituta, Patrícia Morita Sakowski, aprovou sem restrições a ampliação da participação do Itaú no capital da Energisa.

O banco investe diretamente na Energisa (com 5,66% do capital, segundo documentos enviados em 22 de fevereiro à B3) e também indiretamente, por meio da empresa Gipar, antigamente controlada pela família Botelho e que na prática dita os rumos da Energisa. O Itaú tem um acordo com a Gipar, explicado no Formulário de Referência da Energisa, e que permite ao Itaú ser o acionista controlador dessa Gipar, com mais de 60% de seu capital.

Na prática, o que o Cade permitiu é que o Itaú possa se tornar controlador da Energisa. Como a Gipar possui exatos dois terços das ações ordinárias da Energisa, o Itaú pode ser, já, o controlador.

