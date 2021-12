Itapemirim suspende todos os voos de sua companhia aérea

A empresa aérea Itapemirim anunciou na noite desta sexta-feira, 17, que por motivos operacionais decidiu suspender todos os vôos da companhia. A empresa informa que foi uma decisão espontânea, ou seja, não foi um pedido da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O grupo Itapemirim está em recuperação judicial, mas mesmo assim criou a companhia aérea ITA no meio do ano, apostando que teria bilhões em investimentos de grupos árabes. Mas o próprio presidente da empresa, Sidnei Piva, disse que o investimento só seria concretizado com o fim da recuperação judicial, que segue em curso com diversos credores questionando a empresa. Os próprios funcionários da companhia aérea reclamaram que não estavam recebendo salários em dia.

Nesta semana, o site Congresso em Foco revelou que Piva abriu uma empresa no Reino Unido com capital de cerca de 6 bilhões de reais. A própria assessoria de imprensa da empresa confirmou a existência da empresa de Piva, a SS Space Capital, mas disse ao site que não tinha a ver com as empresas do grupo Itapemirim.

A empresa vinha vendendo passagens a preços muito mais baratos que suas concorrentes. Agora diz que vai prestar assistência a quem tem viagem marcadas para os próximos dias e pede para que os passageiros entrem em contato pelo email falecomaita@voeita.com.br.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.