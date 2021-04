IPO da Caixa Seguridade movimenta R$ 5 bilhões

A Caixa comunicou oficialmente na noite desta terça-feira, 27, que fechou o IPO da Caixa Seguridade com um movimento total de 5 bilhões de reais. Apesar de o preço por ação ter ficado muito próximo da faixa inferior da oferta, ainda assim não teve desconto como se viu em outros IPOs recentes. De acordo com fato relevante divulgado pela empresa, a liquidação da operação vai responder por um ganho bruto no resultado da Caixa de 3,3 bilhões.