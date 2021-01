Ipea sugere criar câmara de revisão de concessões para acelerar retomada

O Ipea divulgou um estudo que coloca um pouco mais de pimenta na relação entre concessionárias e o governo. O órgão federal de estudos econômicos sugeriu a criação de uma câmara de revisão de concessões, “com o objetivo de unificar o recebimento de pedidos de revisão, organizar informações sobre a saúde financeira dos concessionários e dar suporte (com definição de parâmetros) às negociações. Estas devem ser individuais e específicas ao caso concreto, mas devem garantir alinhamento à estratégia mais abrangente do governo federal”. Na visão do Ipea, a pandemia desequilibrou inúmeros contratos e será preciso uma revisão rápida para que as empresas consigam se sustentar e ajudar na retomada econômica.

Para a Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias (ABCR), por exemplo, a criação da câmara é urgente. “As empresas tiveram queda de 20% no tráfego das rodovias, comprometendo a capacidade de investimentos das empresas. Sem receita, não há mais investimentos, nem geração de empregos, nem retomada da economia”.

O governo, principalmente na figura do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, tem segurado a revisão dos contratos. Segundo o Ipea, contudo, basta uma canetada do ministro da economia, Paulo Guedes, para que se inicie a resolução de conflitos entre concessionárias e o governo.

