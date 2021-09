IOF sobe, minério de ferro cai e Vale anuncia R$ 40 bi em dividendos

VEJA Mercado | Abertura | 17 de setembro.

A semana vai fechar com novidades para o mercado: o aumento do IOF. O governo anunciou na noite de ontem o aumento do imposto sobre as operações financeiras, que começa a valer já a partir do dia 20 e vai até o fim de dezembro. Com isso, vai encarecer as operações de crédito, mas também qualquer operação de câmbio, seguros e aplicações financeiras. O dinheiro extra que será arrecadado é para bancar o Bolsa Família. Ainda tem o minério de ferro que segue caindo no mercado internacional e já derruba as ADRs da Vale no pré-mercado. Mas a Vale pode escapar de uma queda brusca depois que anunciou que vai pagar 40 bilhões de reais em dividendos.

Nos fatos relevantes, destaque para a Gol que anunciou o refinanciamento de 1,2 bilhão de reais de sua dívida de curto prazo.