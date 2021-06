Investidores reagem mal a MP da Eletrobras em dia de baixo volume na bolsa

VEJA Mercado fechamento, 15 de junho.

Uma sessão volátil que fechou no zero a zero. Assim podemos definir a sessão do Ibovespa desta terça-feira, 15. O índice fechou em leve queda de 0,09%, a 130.435 pontos. Na véspera de duas reuniões extremamente importantes para o futuro das economias brasileira e americana, os investidores pisaram o pé no freio e só devem voltar a realizar grandes movimentos após as definições do BC e do Fed. “Foram 24 bilhões de reais em volume, número de feriado. Os investidores estão refratados porque amanhã é o grande dia desse semestre, a super quarta”, diz Alexandre Espirito Santo, economista-chefe da Órama Investimentos. Um volume baixo de negociações ajuda a explicar a sessão volátil que observamos, uma vez que os poucos movimentos realizados se tornaram bastante perceptíveis nas curvas do Ibovespa.

A expectativa do mercado é que o Copom mantenha a curva de crescimento e suba a taxa Selic em 0,75 ponto percentual na reunião de amanhã, mas a disparada da inflação faz com que cresçam os rumores de que o BC possa subir a taxa básica de juros em até 1 ponto percentual. “A inflação está piorando a cada semana. Ninguém está valente, ninguém quer comprar e marcar posição”, diz o economista da Órama. Do lado americano, a tendência é que o Fed reforce que a inflação de lá é transitória e mantenha os juros zerados até 2023. Todavia, o JP Morgan acumula 500 bilhões de dólares em caixa apostando na alta de juros.

Em dia de baixo volume de negociações, os day traders ditam o ritmo do mercado. Os papéis da SulAmérica tiveram a maior valorização do dia (4,84%). Embora a companhia possa se beneficiar com a Selic mais alta por uma das fontes de receita da empresa ser a aplicação em fundos de renda fixa, o movimento foi considerado normal pelos analistas. No lado das baixas, quem operou em queda o dia inteiro foi a Eletrobras. “Há uma clara decepção com a decisão do Senado de espetar alguns itens na privatização que podem aumentar os custos para a sociedade, causando um um mal estar no mercado”, analisa Espirito Santo. Os papéis da companhia fecharam em queda de 1,52%.

