Investidores fizeram ofertas para todos os blocos no leilão dos aeroportos

O governo federal recebeu envelopes com lances para cada um dos três blocos de aeroportos, em leilão que começou ontem na B3. Segundo fontes próximas à organização, o bloco mais disputado é o que contempla os aeroportos de Curitiba e Foz do Iguaçu, como esperado. Agora o governo precisa checar se todos os investidores que deram lances têm condições de honrar os 6 bilhões de reais em investimentos que são obrigatórios. No dia 07, os lances serão conhecidos e dependendo da disputa pode ir para o leilão viva-voz. Os outros dois blocos que estão sendo concedidos tinham como aeroportos âncoras o de Goiânia e de Manaus. Ao todo, são 22 aeroportos.