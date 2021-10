Investidores de olho na inflação americana

VEJA Mercado | Abertura | 13 de outubro.

No pós-feriado, a expectativa é como os mercados vão reagir à inflação americana registrada em setembro, que ficou ligeiramente acima do esperado. A escassez de mão de obra e materiais segue forte no país, o que ajuda aumentar os preços. Em 12 meses, as estimativas davam conta de que a inflação deveria ficar em 5,3%, mas ficou em 5,4%. O percentual é bem elevado para o mercado americano e pode pressionar ainda mais o banco central deles a aumentar juros. Como base de comparação, o Brasil está com inflação pouco acima de 10% em 12 meses. Uma notícia positiva no exterior foi a abertura da temporada de balanços nos Estados Unidos com o JP Morgan registrando um ganho por ação bem melhor do que o esperado.

No Brasil, não tem uma agenda econômica definida para o dia, mas os investidores estão atentos ao volume de chuvas que veio um pouco acima do esperado em algumas regiões dando esperança de que a crise hídrica se abrande.