Investidor estrangeiro antecipa vacinação e volta à bolsa brasileira

Depois de saídas expressivas de dinheiro gringo da bolsa de valores brasileira durante os meses de fevereiro e março, os investidores estrangeiros estão de volta à B3. Os dados até 13 de maio mostram uma entrada líquida de 12,3 bilhões de reais desde abril. No ano, já são 28 bilhões positivos. Erminio Lucci, o CEO do BGC no Brasil, uma das maiores corretoras do mundo, diz que os investidores da bolsa olham para seis meses, um ano, na frente, e por isso já estão antecipando a vacinação que deve ganhar mais vigor até o fim do ano, além de aproveitarem a bolsa barata em dólares e a retomada do super ciclo de commodities que beneficiam diversas empresas brasileiras que estão na bolsa, incluindo Vale, as siderúrgicas e a Petrobras. A saída de recursos em fevereiro, por exemplo, foi efeito direto da interferência de Bolsonaro na Petrobras que mudou de forma abrupta o presidente da companhia.