Investidor bota dinheiro no bolso em véspera de feriado e bolsa cai

VEJA Mercado | Fechamento | 12 de novembro.

O Ibovespa fechou a sexta-feira em queda de 1,17%, a 106.334 pontos. Para os analistas, uma sessão natural de véspera de feriado, como o da Proclamação da República, a ser comemorada na próxima segunda-feira, 15, quando não há pregão. Na véspera, os investidores costumam vender alguns papéis para se proteger de um eventual acontecimento fora do comum que ocorrer nos dias de folga. Soma-se a essa característica o fato do Ibovespa ter avançado nas últimas três sessões, o que faz os papéis naturalmente corrigirem com os investidores colocando algum lucro no bolso. “É uma correção natural após muitos dias de alta, nada absurdo. Esse movimento também foi incentivado por alguns resultados que vieram abaixo das estimativas de mercado, como os de Magazine Luiza e Natura“, avalia Flávio Aragão, sócio da 051 Capital. Esses papéis derreteram 18,3% e 16,6% no dia, respectivamente.

No lado das altas, algumas empresas que divulgaram bons números no terceiro trimestre. Americanas, BR Malls e Petrobras fecharam em altas de 5,8%, 3,1% e 2%, respectivamente. Com a bolsa em baixa, o dólar voltou a subir. A moeda americana fechou em alta de 0,97%, a 5,456 reais. Em outras palavras, a microeconomia, ou seja, a operação em si das empresas, se sobressaiu ao que acontece em Brasília, uma vez que os ânimos se acalmaram por lá depois da aprovação, em segundo turno, da PEC dos Precatórios na Câmara.