Internet 4G alcança 11% do território brasileiro e indica desafio ao 5G

A cobertura de internet móvel de quarta geração (4G) no país é de apenas 11,1% de toda a extensão territorial, indica mapeamento feita pela Anatel. Em apresentação feita nesta terça-feira, 8, Vinícius Caram, superintendente de Outorga e Recursos da autarquia, afirmou que elevar estes índices será um desafio para a instalação de 5G do país. Apesar da pequena cobertura territorial, 88,6% da população está dentro da cobertura.

Nem mesmo a geração anterior foi capaz de levar sinal de internet móvel ao interior do país, como as regiões do Pantanal e da Amazônia. A cobertura de 3G atinge 90,8% da população, mas somente 13,1% da área total.

Os primeiros sinais de 4G entraram em operação no Brasil entre os anos de 2013 e 2014, como um dos projetos necessários para receber a Copa do Mundo. Quase sete anos depois, a universalização territorial ainda não aconteceu. Já o leilão para novas frequências de 5G está previsto para acontecer somente em 2021. Por enquanto, as companhias de telecomunicações têm adotado o sistema DSS, que usa faixas não utilizadas de 3G e 4G.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter