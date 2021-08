Internacional vai pré-cadastrar carteira de vacina de torcedores

O Internacional vai começar a fazer o cadastro online da carteira de vacinação dos sócios-torcedores, já nos preparativos para a volta do clube aos estádios. A ideia do clube gaúcho é permitir que os sócios possam assim fazer check-in e adquirir ingresso sem ter que apresentar novamente os documentos sanitários para acessar o estádio do Beira-Rio. A carteira de vacinação pode ser obtida no ConectaSUS