Inflação virou tema recorrente nos Estados Unidos

O assunto desta terça-feira, 30, nos Estados Unidos é inflação. O rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos atingiu 1,77%, chegando a níveis observados em janeiro de 2020, ou seja, antes da pandemia. Os investidores já estão se antecipando ao pacote de infraestrutura que o governo Joe Biden deve anunciar nesta semana de gastos de mais 3 trilhões de dólares para impulsionar a economia. Mais estímulos, vacina aplicada em larga escala e os efeitos da pandemia nos custos devem ter efeitos nos índices de inflação. Segundo o jornal Financial Times, cada dia mais empresas americanas apontam para os gargalos na cadeia de suprimentos e os custos que não param de subir com matéria-prima e mão de obra, a exemplo do que tem acontecido no Brasil. Com mais inflação, a tendência é que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) aumente os juros no longo prazo e, na expectativa, os US Treasuries de longo prazo sobem. Esse tipo de movimento afeta também o Brasil porque quanto mais alto for o rendimento dos juros americanos, menos investidores estrangeiros se arriscam em mercados emergentes, menos dólares vem para o país e mais o juro aqui também sobe.

