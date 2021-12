Inflação vem menor do que esperado, mas deve fechar o ano nos dois dígitos

VEJA Mercado | Abertura | 10 de dezembro.

O dia já começou na madrugada com um ataque hacker ao site do Ministério da Saúde e do Conect SUS deixando a população sem acesso à carteira de vacinação. Mas o mercado está de olho mesmo na inflação. O IBGE divulgou o IPCA com uma alta de 0,95%, maior percentual para o mês desde 2015. De qualquer forma foi menor do que a estimativa do mercado que esperava algo em torno de 1,10%. Assim, em 12 meses, a inflação atingiu 10,74%, e deve fechar o ano em dois dígitos.

Nos Estados Unidos, a inflação em novembro atingiu o maior patamar em 39 anos. Mesmo assim os mercados futuros sobem. A ômicron segue sendo um ponto de preocupação, especialmente nas bolsas europeias, que operam em queda.