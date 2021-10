Inflação, PIB e Assaí

VEJA Mercado | Abertura | 15 de outubro.

A semana termina com uma tendência de alta nas bolsas mundiais. O que não quer dizer muita coisa para a bolsa brasileira que por diversas vezes têm seguido a tendência contrária, como aconteceu ontem. O mercado está mesmo é de olho na inflação. Nesta manhã, a FGV divulgou que o IGP-10 caiu 0,31% em outubro. É uma queda, mas é menor do que o esperado pelo mercado que estimava uma queda de 0,37%. Este dado mostra os preços ao produtor. O outro dado importante do dia foi a prévia do PIB com o IBC-Br, do Banco Central. O mercado esperava que o índice de agosto tivesse uma queda de 0,08%. Registrou oficialmente uma queda de 0,15%.

Nos fatos relevantes, o assunto do dia é a venda da rede Extra pelo Grupo Pão de Açúcar para o Assaí por mais de 5 bilhões de reais. As duas empresas pertencem ao Casino, mas o negócio vai fazer desaparecer a marca Extra já que as 71 lojas da rede vão virar lojas de atacarejo.