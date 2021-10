Inflação e atraso no pacote de Joe Biden assombram mercados mundo afora

Atualizado em 1 out 2021, 09h41 - Publicado em 1 out 2021, 09h09

Por Josette Goulart

VEJA Mercado | Abertura | 01 de outubro.

O mês começa e a semana termina sem muito humor para o mercado financeiro. A inflação e o preço alto dos combustíveis não assombram só o Brasil. Na zona do euro, os preços da energia impulsionaram a inflação que chegou ao seu nível mais alto em 13 anos. Resultado: bolsas europeias em queda. Os mercados futuros americanos também caíam nesta manhã de sexta-feira, com os investidores esperando novos dados de inflação americana e ainda com as notícias de atrasos pelos próprios Democratas na votação do pacote trilionário de infraestrutura do presidente Joe Biden. Ou seja, a bolsa brasileira precisa de uma boa notícia para ir em direção contrária, o que ainda não apareceu.

Nos fatos relevantes, destaque para o comunicado da Comgás, que com oito anos de antecedência, conseguiu aprovar a prorrogação de sua concessão com o governo de São Paulo.