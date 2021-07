Inflação ao produtor desacelera

VEJA Mercado Abertura, 07 de julho.

Mais um índice de inflação divulgado que vem abaixo das expectativas do mercado. A FGV divulgou que o IGP-DI de junho variou 0,11%. O mercado esperava alta de 0,2%. Este índice registra a alta de preços desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços ao consumidor final, medindo assim a inflação ao produtor. Na variação em 12 meses, o IGP-DI ficou em 34,53%, também um pouco abaixo das expectativas. O coordenador de índices da FGV, André Braz, disse que a queda de preços da soja, milho e minério de ferro contribuíram para a desaceleração da inflação. De qualquer forma, o mercado ainda espera ansioso pelo impacto da divulgação da ata do comitê de política monetária do Fed, o banco central americano. Outra expectativa é em como o dólar vai se comportar hoje depois de ter subido 2,4% ontem batendo sos 5,20 reais. Na CPI, é o dia de ouvir o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, acusado de pedir propina para a compra de vacinas.

Na reforma do Imposto de Renda, Paulo Guedes dá sinais de recuo e o relator na Câmara também mostra que vai fazer mudanças.

Nos fatos relevantes, é hoje dia da concretização da venda da InfraCo, da Oi. Expectativa é de que único comprador seja o fundo do BTG Pactual em conjunto com a Globalnet, que ofereceram mais de 12 bilhões reais pelo tivo. O Hospital Mater Dei informou que seu conselho aprovou a compra do Grupo Porto Dias, maior rede de hospitais da região Norte do país, em transação de R$ 800 milhões e emissão de ações. A Ambipar comprou integralmente a Swat Consulting Inc.