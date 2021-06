Inflação acima do esperado acende alerta na equipe de Paulo Guedes

A divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, na manhã desta quarta-feira, 9, acendeu um alerta no Ministério da Economia. A inflação oficial do país atingiu, em maio, 8,06% no acumulado em 12 meses, níveis superiores aos projetados pelos técnicos na equipe do ministro Paulo Guedes. Como VEJA publicou em março, a pasta projetava um pico inflacionário de 7% entre junho e julho. Ou seja, o pico chegou antes.

A aposta do governo é que o índice encerre o ano em 4,4%, mas acima do centro da meta, estipulado em 3,75%. Com a aceleração da vacinação e a anunciada crise elétrica, os cenários são turvos.

+Inflação sobe em maio com energia mais cara e chega 8,06% em 12 meses