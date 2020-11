Indústrias de matérias-primas podem viver um 2021 bem diferente de 2020

Não é só na agricultura que o Brasil é pródigo em fornecer matérias-primas para o mundo. A indústria brasileira também se notabiliza por vender insumos básicos. E apesar do baixo nível de sofisticação, em alguns períodos de retomada econômica, isso pode ser benéfico ao país. Assim como em 2010, que a indústria deu um salto com a recuperação da economia global, o mesmo deve acontecer em 2021.

Segundo um relatório divulgado hoje pela equipe de pesquisa do Bradesco, algumas companhias, como a Usiminas (siderurgia) e a Suzano (papel e celulose), podem se beneficiar da retomada, com uma queda da oferta global de aço e celulose e maiores preços. Com o dólar alto — apesar das estimativas de gente graúda do mercado de que pode ceder ao longo de 2021 —, a indústria poderá ganhar fôlego no próximo ano.

