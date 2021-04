Indústria: preço da matéria-prima preocupa mais que carga tributária

Que carga tributária, que nada. O que tira mais o sono dos industriais nos dias de hoje são os preços de matéria-prima. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que é realizada desde 2012, mostra que os preços nunca estiveram tão altos, chegando a 80 pontos de um total de 100, e o industrial nunca teve tanto problema real com a falta de insumos. Na sondagem da CNI, que pergunta aos empresários quais os três problemas reais que enfrenta, mais de 67% apontou a falta e o preço alto da matéria-prima como os maiores problemas. A carga tributária é apontada por 33% dos industriais.

A falta de insumos tem sido consequência do desajuste mundial dos estoques das indústrias, causado pela primeira fase da pandemia do coronavírus em que boa parte dos países tiveram que fazer lockdowns. O economista da CNI, Marcelo Azevedo, conta que também da mudança de hábito dos consumidores desajustou a indústria. Um exemplo é o consumo de delivery, por exemplo, que afetou a indústria de embalagens, plástico e papelão. Azevedo, no entanto, chama a atenção para um dado positivo da sondagem divulgada nesta segunda-feira, 26: o registro da primeira alta de estoques em um ano e meio.