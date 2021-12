Indústria de petróleo se opõe a projeto que controla preços de combustível

O projeto que cria um programa para controlar o preço dos combustíveis foi aprovado nesta semana na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e o setor ligado ao petróleo já está articulado para fazer oposição e colocar argumentos para tentar barrar o projeto. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), que representa as empresas do setor, por exemplo, diz que a criação de um imposto que contenha artificialmente os preços da gasolina, óleo diesel e demais derivados do petróleo vai afetar diretamente o setor, retraindo investimentos. Pelas contas do instituto, a cada centavo em subsídio no preço final dos principais derivados custará 1 bilhão de reais por ano. O instituto diz que fixar a alíquota do ICMS seria melhor opção.