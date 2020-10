Indústria brasileira já não garante entrega de produtos para fim do ano

Atualizado em 5 out 2020, 09h54 - Publicado em 5 out 2020, 09h32

Devido às dificuldades de produção que a pandemia de Covid-19 levou às indústrias brasileiras, algumas empresas já não garantem mais entregar seus principais produtos até o fim do ano. Entre novembro e dezembro, duas datas concentram boa parte do lucro das empresas no segundo semestre: Black Friday e Natal.

Segundo varejistas, algumas importante empresas como Estrela (brinquedos) e Mondial (eletrodomésticos) não estão fornecendo mais datas para a entrega das encomendas. Já Tramontina (utensílios domésticos) está com atrasos significativos. Outros fornecedores também estão passando por dificuldades.

