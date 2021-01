Índia tem até abril para enviar vacinas da AstraZeneca

Apesar do acordo entre o Ministério da Saúde com a AstraZeneca, o governo da Índia e o laboratório indiano Serum, e apesar, também, de já ter pago pelas 2 milhões de doses da vacina e de ter disponibilizado um avião para embarcar os imunizantes, a Índia não tem obrigação nenhuma de disponibilizar as doses antes de abril. Tanto no contrato, quanto na ordem de pagamento já definidas entre as partes brasileiras e indianas, fica claro que o prazo de embarque é de 90 dias. O que acontece agora é uma tentativa de pressionar os fornecedores indianos a enviar o mais rápido possível o imunizante. Pode dar certo, como pode não dar.

