Impasse entre construtora e comunidade indígena segue sem solução

Já tem mais de 70 dias que o imbróglio jurídico entre a Construtora Tenda e uma comunidade indígena da etnia Guaranis está parado na mesa da juíza Tatiana Pattaro Pereira, titular da 14ª Vara Federal em São Paulo. É aguardada uma decisão da magistrada para que se libere, ou se proíba de vez, a construção de cerca de 2.000 unidades do Minha Casa Minha Vida ao lado do parque do Jaraguá, na zona norte de São Paulo. A comunidade indígena questiona a obtenção das licenças ambientais em posse da Tenda para a construção do empreendimento.

A Justiça barrou a construção após manifestação do Ministério Público Federal, pois grupos indígenas ocupam regiões vizinhas ao terreno. A construtora afirma que a discussão não é de competência da Justiça Federal. Além disso, um parecer do procurador Matheus Baraldi Magnani indica que o processo deveria se dar no âmbito estadual.

