Imobiliário: fundo canadense vai garantir oferta da Loft

Um dos fundos imobiliários da Loft, empresa digital que compra, reforma e vende apartamentos no Rio e em São Paulo, anunciou nesta segunda-feira uma oferta de cotas para captar até 300 milhões de reais. Segundo fontes próximas a operação, a rodada está garantida pelo fundo de pensão canadense CPP, que vai bancar o volume que não for objeto do direito de preferência dos cotistas atuais do LOFTII. Com a nova operação, os dois fundos da Loft passam a ter juntos um patrimônio total de 850 milhões de reais e ajudam a financiar parte do negócio da empresa que é de comprar e vender apartamentos próprios.

O CPP, o fundo de pensão canadense, começa a semana com negócios aquecidos. O fundo também anunciou hoje que vai investir cerca de 1,1 bilhão de reais para comprar uma participação de 45% da Iguá Saneamento, empresa que tem 18 operações em 5 estados.