IMC, dona da Pizza Hut e do Frango Assado, lançará mais 18 lojas em SP

A International Meal Company (IMC), empresa que possui a licença de operação de redes como Pizza Hut, Frango Assado e KFC, abrirá mais 18 lojas no interior de São Paulo. A série de lançamentos será possível após acordo com a rede de postos de combustível Monte Carlo. Serão oito novas unidades do Frango Assado e até dez lojas da Pizza Hut. Nos novos restaurantes Frango Assado, funcionarão unidades da Pizza Hut no modelo store-in-store.

De acordo com Newton Maia, CEO da IMC, a rede tem planos de abrir novas unidades nas regiões Sudeste e Sul. “Para isso podemos tanto comprar as operações de postos e de restaurantes, quanto replicar o modelo que fechamos com a Monte Carlo e a IMC operar apenas o restaurante com as marcas Frango Assado e Pizza Hut”.

Maia destaca que o modelo de parceria com a Monte Carlo é extremamente vantajoso para ambas as empresas. “A Monte Carlo não opera no segmento de alimentação e busca sempre parcerias com terceiros para a implantação de restaurantes nos imóveis onde estão instalados seus postos. Com o acordo, estamos ampliando a rede do Frango Assado e colocando nestes pontos uma marca que é referência para o viajante”.

